Bloccato un bus carico di turisti milanesi e spagnoli, richiesto l'intervento dell'Asp

Un autobus carico di milanesi e spagnoli è stato bloccato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, sul lungomare Falcone-Borsellino di San Leone. A segnalare la presenza di quei turisti è stato - e lo ha fatto in maniera coscenziosa - un albergatore agrigentino. Il gruppo, composto a quanto pare da 15 milanesi e 20 spagnoli, era in vacanza in città.

Non dovrebbero esserci persone con sintomi influenzali, ma in via precauzionale è partita la segnalazione dell'albergatore e una volta intervenuta la pattuglia della sezione Volanti è stato richiesto l'intervento dei sanitari dell'Asp.

Anche questo fa parte dei controlli a scopo di prevenzione per provare la strada del contenimento dal Coronavirus e per garantire la salute pubblica ad Agrigento e provincia. Stando a quanto emerge, al momento, il gruppo di turisti verrà sottoposto - in via esclusivamente precauzionale - a tampone rinofaringeo.