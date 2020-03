Aumentano i contagi e i ricoveri, l'Agrigentino tocca quota 62 infettati da Covid-19

Sciacca è arrivata - s'è registrato un tampone positivo in più nelle ultime 24 ore - a quota 20 contagiati. Ma ieri è stato anche il giorno in cui il dato di Licata ha continuato a salire arrivando a complessive 8 persone infettate. Sono complessivamente 62 - stando ai dati (aggiornati al 28 marzo) che l'Asp ha fornito alla Prefettura di Agrigento - gli ammalati da Covid-19. I tamponi effettuati, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, sono arrivati a complessivi 842.

Il positivo - il 19esimo caso - di Sciacca è un trentenne che non è collegabile con l'ospedale "Giovanni Paolo II", né con altri ambienti sanitari. Il ragazzo si trova a casa, in isolamento. L'infetto - il secondo - di Santa Margherita Belice non è in paese, ma è ricoverato da circa due mesi fuori dalla provincia. Secondo quanto ha fatto sapere il sindaco di Santa Margherita, Franco Valenti, la persona "è in discrete condizioni di salute".

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, Agrigento resta ferma a 7 casi; 1 caso ad Aragona; 1 a Camastra, Canicattì resta ferma a 2, Favara è ferma a 3, Lampedusa ha un solo caso; Licata è salita a 8 casi, Menfi è a 4, Montallegro è ferma ad 1, Palma di Montechiaro è ferma a 3 ed anche Raffadali è ferma ad 1. Resta ferma - con 6 contagiati - anche Ribera, Santa Margherita Belice è a 2 casi; Sciacca è arrivata (negli ultimi due giorni sono arrivati altrettanti tamponi positivi) a 20, mentre Siculiana resta ferma ad 1. Nel totale dei positivi sono presi 2 casi di altra Asp: 1 a Lampedusa e 1 a Mussomeli.

Ricoveri

Sono complessivamente 16 gli agrigentini ricoverati per Coronavirus. All'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca - è stato fino ad ora l'unico ospedale in cui sono stati ricoverati pazienti infettati dal Coronavirus - non c'è più nessun ricoverato. Agrigentini sono invece ricoverati 2 a Caltagirone, 6 a Caltanissetta, 3 ad Enna, 2 a Marsala, 1 a Messina, 1 a Partinico e 1 a Trapani. Rispetto alle 24 ore precedenti risultano esserci nuovi ricoveri a Marsala e uno appunto addirittura a Messina.

Dati regionali

Secondo i dati comunicati dal ministero della Salute alla Prefettura di Agrigento, i ricoverati con sintomi sono aumentati: da 425 di venerdì 27 a 441 di ieri. Calano però i degenti di Terapia intensiva: ieri erano 71 e il giorno precedente invece erano 75. A livello siciliano, in isolamento domiciliare ci sono 730 persone (658 erano il giorno prima). Attualmente (dato aggiornato alle ore 17 di sabato 28 marzo) risultano essere positivi 1.242 siciliani a fronte dei 1.158 del giorno prima. Aumentano, per fortuna, anche i guariti e dimessi: da 53 sono passati a 60. I deceduti sono 57 (venerdì 27 marzo erano invece 35). I casi totali sono 1.359 (1.250 erano 24 ore prima). I tamponi complessivamente effettuati su tutta l'isola sono 13.096 a fronte degli 11.079 del giorno prima. Al ministero della Salute (ma il dato è aggiornato appunto alle ore 17 di sabato), Agrigento risulta avere 58 casi (tanti quanti ne aveva il giorno prima); Caltanissetta è passata da 55 a 57; Catania è a 387 (365); Enna è a 168 (155); Messina ha 279 contagiati (227 erano il giorno prima); Palermo è a 232 (218); Ragusa è rimasta ferma a 32; Siracusa è passata da 79 a 84 e Trapani da 61 a 62.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.