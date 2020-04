Coronavirus, contagi quasi fermi nell'Agrigentino: 14 i ricoverati e 58 in quarantena

Un caso di Coronavirus in più a Palma di Montechiaro (che è arrivata a complessivi 6 infetti) e uno in più a Menfi. Ma per Menfi non è neanche un caso nuovo perché si tratta del decimo test positivo - già annunciato nel video messaggio di ieri dal sindaco Marilena Mauceri - di Menfi. Sono complessivamente 82 - stando al bollettino, aggiornato ad oggi, dell'Asp - i contagiati agrigentini. Rispetto al report aggiornato a ieri, c'è un contagiato in meno su Sciacca che - oggi - è passata da 22 a 21.

Dei complessivi 82 agrigentini, 14 sono ricoverati in ospedale, 58 positivi al Covid-19 - distribuiti in più Comuni della provincia - sono posti in quarantena, 1 il guarito e 8 i deceduti. Complessivamente sono stati realizzati invece 1346 tamponi.

Stando al report dell'Asp di Agrigento, questa la distribuzione territoriale: Agrigento 9 casi, Aragona 1 caso, Caltabellotta: 1, Camastra: 1, Canicattì: 4, Favara: 3, Lampedusa: 1, Licata: 8, Menfi: 10, Montallegro: 1, Palma di Montechiaro: 6, Porto Empedocle: 1, Raffadali: 3, Ribera: 7, Santa Margherita Belice: 3, Sciacca: 21 e Siculiana: 1.

Restano 0 i ricoverati negli ospedali della provincia, ma di agrigentini infettati da Covid-19 che sono ricoverati - in ospedali fuori dalla provincia - ce ne sono 14 (uno in meno rispetto a ieri). Due sono degenti all'ospedale di Caltagirone, 4 a Caltanissetta, 2 ad Enna, 1 a Marsala, 1 a Messina, 2 a Partinico e 1 a Trapani.