Impennata di contagi Covid-19: l'Agrigentino sale a 75 casi

Agrigento e provincia sono balzate a ben 75 casi di Coronavirus. E' il dato - aggiornato alle ore 17 di oggi - che la Regione Sicliana ha segnalato all'unità di crisi nazionale. Un balzo in avanti importante questa volta, tenendo in considerazione il fatto che alle ore 17 di ieri, sabato 28, il capoluogo e la sua provincia avevano 62 tamponi positivi al Covid-19. E' il momento del picco?

Secondo quanto annunciato, nelle scorse ore, dal presidente della Regione Nello Musumeci il picco dei contagi dovrebbe arrivare entro la prima decade di aprile. Nell'Agrigentino, però, di fatto, in 24 ore, s'è registrato un aumento importante: 13 casi in più. Stando ai dati della Regione, l'aumento sarebbe stato di 20 positvi in più: si è passati infatti da 55 a 75 casi.

C'è inoltre un però un altro dettaglio. Per il dipartimento della Protezione civile - aggiornamento a questo pomeriggio - i casi di Covid-19, nell'Agrigentino, sono 78.

Sempre per Agrigento - stando ai dati della Regione - risultano esserci 0 ricoverati (il riferimento è ai 5 presidi ospedalieri della provincia), due guariti e 1 deceduto. Anche in quest'ultimo caso, è solo uno il decesso avvenuto in un ospedale - quello di Sciacca per la precisione - della provincia.

Ecco i dati delle altre province: Caltanissetta, 61 (19, 3, 4); Catania, 368 (136, 16, 23); Enna, 181 (92, 1, 10); Messina, 266 (129, 8, 15); Palermo, 216 (78, 14, 6); Ragusa, 27 (7, 3, 2); Siracusa, 66 (35, 18, 3); Trapani, 70 (26, 0, 1).

