Coronavirus, attivato il "Coc": il sindaco chiede una tenda pre-triage davanti l'ospedale

E' stato attivato il centro operativo comunale (Coc) di Agrigento quale misura precauzionale per fornire la corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio. "Si tratta di una misura precauzionale che consentirà di condividere le informazioni utili verso i cittadini per adottare comportamenti adeguati attraverso le metodologie indicate dal Consiglio dei ministri e dalla Protezione civile nazionale e dalla Regione Siciliana" - ha spiegato il sindaco Lillo Firetto - .

Si potrà contattare il Coc dalle ore 8 alle ore 14 al numero telefonico 0922590516 e dalle ore 14 alle 20 al numero 0922598585. A disposizione per le emergenze anche il numero 112 e 1500 per le informazioni.

"Nessun allarme, ma cautela. Massima cautela, anche perché, molto spesso, i comportamenti sono anche peggiori dei rischi provocati dal virus - ha commentato il sindaco Firetto - . Il centro operativo comunale di Protezione civile, assieme al Libero consorzio e all'Asp, è stato attivato per fornire la massima assistenza, in termini di informazione, ai cittadin. Ho chiesto inoltre, formalmente, all'Asp di valutare la possibilità di attivare, davanti al presidio ospedaliero del 'San Giovanni di Dio', una tenda per il pre-triage. In questo modo, anche ad Agrigento, qualora dovesse giungere un paziente sospetto, non ci saranno problemi di isolamento del pronto soccorso. Il Libero consorzio ha una tenda da poter mettere a disposizione, se non risulterà essere adeguata sarà competenza dell'Asp trovarne una".