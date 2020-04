Gestione dell'emergenza Covid-19, la Regione recluta 40 operatori socio-sanitari

Non solo medici e infermieri. Ma anche operatori socio-sanitari. Il reclutamento delle figure che sono necessarie e indispensabili alla gestione dell'emergenza sanitaria, determinata dal Coronavirus, va avanti. Nella dotazione organica aziendale ci sono 23 posti vacanti per operatore socio-sanitario. La necessità, stimata per questo periodo d'emergenza, è di almeno 40 unità.

L'assessorato regionale alla Salute, procedendo all'urgente reclutamento del personale necessario a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha individuato l'Asp 6 di Palermo quale azienda sanitaria capofila per le procedure di reclutamento di personale infermieristico e di supporto sanitario. E' stata dunque formulata una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario. In questo elenco sono stati individuati coloro che hanno accettato quale sede di servizio l'Asp di Agrigento.

L'Asp - con in testa il direttore generale Alessandro Mazzara e il direttore sanitario Gaetano Mancuso - hanno già disposto la convocazione dei candidati collocati in graduatoria per conferire 40 incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario. Incarico indispensabile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che durerà fino alla fine dell'anno. Mensilmente i nuovi incarichi al personale di supporto agli infermieri costerà 67.288 euro.