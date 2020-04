Un nuovo contagiato da Covid-19 a Sciacca, salgono a 122 i positivi

Sono saliti a 122 - su 3.926 tamponi per i quali è già arrivato l'esito - i contagiati agrigentini da Covid-19. L'ultimo caso, in ordine di tempo, si registra a Sciacca che è passata dai 23 infetti di ieri a 24 di oggi. Ma ci sono anche, per fortuna, ben 17 guariti. Chi si è lasciato alle spalle definitivamente l'incubo del Coronavirus - per questa provincia - ha toccato quota 70. In 70 possono, infatti, dire di aver sconfitto il pericoloso virus.

Da ieri ad oggi, all'Asp di Agrigento sono arrivati gli esiti di 98 tamponi: si è passati infatti da complessivi 3.828 a 3.926 test. Oggi, fra dati della Regione e quelli dell'azienda sanitaria provinciale, si registra una divergenza. Per la Regione gli "attuali positivi" in più sono 2. Per l'Asp, come detto, il positivo nuovo è uno ed è a Sciacca.