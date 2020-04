Scampagnate al mare o in campagna? Città blindata per evitare rischi

Alcuni stavano raggiungendo i villini di San Leone, altri le case di campagna. Il lungo tour de force – per le forze dell’ordine – per provare a fare rispettare le prescrizioni per il contenimento del rischio contagio da Coronavirus è iniziato ieri. Una sorta di anticipo sulla tabella di marcia visto che, ad un certo punto della giornata, è stato notato uno strano, inusuale di questi tempi, movimento. Agrigento, di fatto, ancora una volta: era già accaduto per Pasqua e Pasquetta, è stata blindata per il ponte del 25 aprile.

Tantissimi gli automobilisti controllati nella giornata di ieri, soprattutto in alcune zone – quelle di transito – che sono state ritenute strategiche. In campo, oltre a polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani c’è anche la Forestale che si occuperà di tenere d’occhio tutte le zone di campagna, nonché la Capitaneria di porto che eviterà – così come ha fatto a Pasqua – che qualcuno possa provare ad andare in spiaggia per bivaccare. Fino a quando le “redini” non verranno allentate, le prescrizioni vanno rispettate.