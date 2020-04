Possibile riapertura di bar e ristoranti, Confcommercio: "Sarà complesso garantire le distanze"

La regola della "distanza sociale" al fine di limitare il diffondersi del Covid-19 ha già cambiato le nostre vite e, molto probabilmente, continuerà a condizionarle anche nei mesi a venire.

Ma cosa significa per un'attività commerciale, soprattutto un ristorante o un bar, garantire il "distanziamento"? In molti casi, una significativa riduzione della propria fetta di utenza.

“Se una struttura aveva dieci tavoli verosimilmente potrà riaprire solo con tre, se erano 50 il numero scenderà a 30, o anche 25 - spiega il presidente di Confcommercio Francesco Picarella -. Molto dipenderà ovviamente dalla grandezza dei locali e dalla loro conformazione, cioè come sarà possibile riorganizzarsi. Allo stesso modo bisognerà gestire l’afflusso di persone che accedono penso, ad esempio, ad un bar o a un pub".

Ma il calo dei clienti è solo una delle problematiche, perché tutti gli adeguamenti che dovranno essere applicati alle strutture saranno a costo dei commercianti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Inevitabilmente ci saranno ristoranti che non saranno in grado di garantire questa situazione e che o dovranno rimanere chiusi o dovranno fare investimenti importanti per poter riaprire. L'unica misura che ci appare positiva - conclude Picarella - è che le spese di adeguamento si possano decurtare con una sorta di credito d’imposta. Sono tutti punti in discussione al momento con il Governo per capire come riaprire”.