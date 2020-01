Paura Coronavirus, il distretto Valle dei Templi: "Il rischio epidemia non influisce sui flussi turistici"

Forse è un po’ prematuro parlare di psicosi Coronavirus. Le autorità sanitarie locali, al momento, escludono, del resto, la presenza del virus letale anche ad Agrigento. Ma cresce la preoccupazione nella popolazione.

AgrigentoNotizie ha provato a chiedere a diversi commercianti cinesi della città se i timori Coronavirus stanno in qualche modo influenzando la loro attività. Le comunità cinesi difficilmente si aprono al confronto ed è per questo che nessuno dei commercianti incontrati si è esposto. A microfoni spenti però, è stato detto che, momentaneamente, le notizie che arrivano dalla Cina non starebbero penalizzando le attività. Nessuna crisi dunque per i ristoranti e gli store presenti in diverse zone della città.

Con Gaetano Pendolino, amministratore del distretto turistico “Valle dei Templi”, AgrigentoNotizie ha invece affrontato il tema delle possibili conseguenze nei flussi turistici in entrata ed in uscita. "In questa fase – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Pendolino - noi stiamo affrontando un problema poco rilevante anche se in prospettiva, in relazione ai recenti accordi sottoscritti tra la Sicilia e alcune regioni della Cina, potrebbe incidere perchè non sappiamo ancora quali saranno i limiti di questa epidemia".

Poco più di un mese fa, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto era volato a Chengdu per partecipare alla congresso internazionale per la cooperazione tra Italia e Cina dove, è stato siglato “memorandum” un accordo volto ad incrementare la presenza di turisti cinesi sul territorio.