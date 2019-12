Cori razzisti contro Mario Balotelli a Verona, indagato un agrigentino

La notizia aveva fatto il giro d'Italia e provocato reazioni a catena nei confronti del tifo organizzato veronese. Alla fine però ad oggi l'unico indagato per i cori razzsti nei confronti di Mario Balottelli registratisi durante la partita Hellas Verona-Brescia è un agrigentino.

Lo riporta il quotidiano. L'uomo, che vive da anni in Sicilia, era tornato in città per visitare alcuni amici e non sarebbe né un ultras nè un frequentatore della curva dell'Hellas. E' stato individuato dagli investigatori grazie al video girato da un'amica che è stato poi incrociato con altre immagini in possesso delle forze dell'ordine. In quei fotogrammi l'uomo sarebbe impegnato a fare il verso della scimmia nei confronti del calciatore di colore.

Il caso dei cori contro Balotelli ebbe ripercussioni anche di tipo sportivo per la società veronese, dato che la Figc ha preso provvedimenti.