Cordoglio gruppo M5S Ars per vittime alluvione: "Tragedia immane"

“Si tratta di una immane tragedia. Un accadimento straziante che ci lascia sconvolti. La Sicilia sta pagando un prezzo carissimo, siamo certi che il Governo attiverà tutte le risposte necessarie”. A dichiararlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Valentina Zafarana che esprime cordoglio ai familiari delle vittime dell’alluvione che nelle scorse ore ha flagellato la Sicilia. “La regione era già ieri in grandi difficoltà dal punto di vista infrastrutturale - spiega Zafarana - e oggi lo è ancor di più. Le campagne sono devastate. Le attività produttive in ginocchio. Il governo regionale si attivi nell’immediato per ottenere e pianificare per tempo le risorse e gli interventi necessari per riparare ai danni provocati dal maltempo nelle nostre città e campagne. Da governo nazionale ci aspettiamo maggiore flessibilità per i comuni, per consentire alle amministrazioni di poter superare gli ostacoli burocratici che impedirebbero l’utilizzo dei fondi messi a disposizione. Noi - conclude Zafarana - vigileremo su tutto questo, fino ad ottenere risposte concrete”. Intanto, sono già sui luoghi dell’alluvione nell’Agrigentino a fare sopralluoghi il deputato europeo Ignazio Corrao insieme ai deputati regionali Giovanni Di Caro, Matteo Mangiacavallo e Luigi Sunseri e il deputato nazionale Michele Sodano. Corrao: “Stiamo valutando se ci sono le condizioni per richiedere il fondo europeo di solidarietà”.