Aggrediti a San Leone da due cani senza guinzaglio, paura per due fidanzati

Una domenica da dimenticare per una coppia di agrigentini. I due, in compagnia del loro cane di piccola taglia, hanno scelto di regalarsi una mattinata di sole e relax. Passeggiando per San Leone, la coppia, si è imbattuta con due cani di grossa taglia. Sulla loro strada, infatti, due Pastore tedesco.

I cani, che avevano il collare e non il guinzaglio, avrebbero aggredito il cane della coppia di fidanzati. Sono stati attimi di grande paura e concitazione quando il ragazzo è riuscito a trarre in salvo il piccolo cane ed ha rimediato un morso sulla mano. "Abbiamo chiesto di chi fossero quei cani – raccontano gli agrigentini ad AgrigentoNotizie – ma nessuno ha saputo dirci niente. Sappiamo soltanto che dopo il fattaccio i cani si sono dileguati. Ovviamente qualcuno li ha portati via. Mi preme dire che il mio cane era regolarmente al guinzaglio". La coppia di fidanzati senza perdere mai la lucidità si è recata in ospedale. Al “San Giovanni di Dio”, il ragazzo è stato prontamente medicato, per lui otto giorni di prognosi. Per il cane, invece, diversi graffi. L’animale non dovrebbe essere in pericolo di vita.