"Tetti di eternit da 120 metri quadrati", scatta l'ordinanza di bonifica nel centro storico

Dovranno rimuovere due tettoie ed un recipiente in eternit dalle loro abitazioni. Lo ha disposto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, nei confronti di una quindicina di proprietari di alcuni immobili, che si trovano in un vicolo del centro storico.

Si tratta, nello specifico, di due coperture in eternit, una di circa 40 metri quadrati, l’altra di 80, con alcune lastre sfrangiate e lesionate, con potenziale pericolo di fuoriuscita di fibre di amianto nell’ambiente. Sopra una delle due coperture, inoltre, dopo un sopralluogo del nucleo Tutela Ambiente del Comune e del personale dell’Asp, è stata riscontrata la presenza anche di un recipiente in eternit.

Secondo quanto disposto dall’Asp, è richiesta la bonifica delle coperture per evitare la dispersione nell’aria di fibre d’amianto, che costituiscono fonte di rischio per la salute. Dunque, adesso – come disposto dal Comune – i proprietari avranno 30 giorni di tempo per rimuovere le lastre danneggiate che fanno da tetto agli immobili, sostituendole con altro materiale. In alternativa alla completa rimozione, le altre lastre integre potranno essere incapsulate, con speciali vernici coprenti, così come il recipiente posto sulla copertura.

Qualora i proprietari non provvedessero alla bonifica – si legge nell’ordinanza – “si provvederà ad inoltrare i relativi fascicoli all’autorità giudiziaria, riservandosi il Comune di avviare l’eventuale provvedimento di esecuzione dei lavori in danno ai soggetti obbligati, con il recupero coatto delle somme anticipate per l’intero procedimento”.