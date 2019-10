Copertoni abbandonati in mare: recuperati oltre 270 kg di materiale

Sono stati raccolti e recuperati in mare oltre 270 kg di copertoni usati nel mare di Lampedusa, cui si aggiungono 8.200 kg raccolti a terra. Sono questi i risultati della sesta edizione di "Pfu Zero", iniziativa condotta da Marevivo ed EcoTyre che ha concluso proprio sulla maggiore delle Pelagie la propria campagna nazionale.

EcoTyre ha condotto agli impianti di trattamento le gomme giunte a fine vita perché questi siano riciclati. "Lampedusa - ha detto Enrico Ambrogio, presidente della società è stata solo l'utima tappa di un'edizione di successo che da un lato ci ha permesso di recuperare gli pneumatici abbandonati in mare e a terra, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di incontrare tanti cittadini e turisti intervenuti e spiegare loro l'importanza del corretto smaltimento di PFU. Il mondo dei rifiuti e dei prodotti a fine vita, infatti, deve vincere la scommessa della circolarità. Su questo assunto ci siamo concentrati in questi anni: uno pneumatico giunto a fine vita può essere utilizzato per creare nuovi pneumatici? La risposta è sì e il nostro progetto da Gomma a Gomma lo dimostra".

EcoTyre e Marevivo, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e della Capitaneria di porto di Lampedusa, hanno recuperato a Lampedusa appunto circa 8.500 kg di gomme giunte a fine vita, di cui circa 270 kg in acqua grazie al lavoro dei diving locali (Marina Diving, Moby Diving Center, Pelagos Diving Center, Wild Tuna Diving e Associazione Armatori) e circa 8.200 kg stoccati in un'area definita dal Comune, come stabilito dal protocollo di intesa sottoscritto con l'amministrazione locale.