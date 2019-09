Controllo straordinario del territorio, al "setaccio" i luoghi della movida: scattano delle denunce

I carabinieri, la scorsa notte, hanno volto nuovi servizi straordinari di controllo sul territorio dell’Agrigentino. L’obiettivo dei militari dell’Arma è quello della sicurezza alla guida. Al setaccio i luoghi della movida, con i carabinieri che hanno sottoposto diversi giovani all’alcool test.

Lotta alle condotte di guida pericolose, soprattutto con riferimento all’uso del cellulare o alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche.

In particolare, in città, una gazzella della sezione Radiomobile ha denunciato, in tarda serata, un quarantenne di Gela perché si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro.

Durante la notte, invece, sempre i carabinieri della sezione Radiomobile, a San Leone, hanno denunciato una giovane ragazza di Agrigento per guida in stato di ebbrezza alcolica. Molti altri giovani sono stati sottoposti a controllo con etilometro, fortunatamente con esito negativo. I controlli continueranno anche durante il fine settimana.