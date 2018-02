Raffica di controlli sulle strade, elevate 30 multe: due automobilisti denunciati

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, hanno setacciato il territorio. Raffica di controlli nell’Agrigentino. In azione per la prevenzione ed il contrasto della criminalità sono state impegnate diverse pattuglie dei cinque comandi della compagnia di carabinieri: Agrigento, Sciacca, Cammarata, Canicattì e Licata. Complessivamente sono stati impiegati sul campo un centinaio di carabinieri che hanno identificato oltre 200 persone e controllato circa 100 veicoli.

In tutto sono state elevate 30 sanzioni. Nel dettaglio, per mancato uso delle citure di sicurezza, uso del cellulare alla guida e mancata revisione dell’auto. In due casi, è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate tre carte di circolazione ed altrettanti i mezzi sequestrati.