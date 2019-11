Agenzia delle entrate in campo nel centro città: controlli a tappeto

Locali nel centro città sotto la lente d'ingrandimento non solo delle forze dell'ordine per prevenire abuso di alcolici e uso di droga, ma anche dell'Agenzia delle Entrate. I funzionari, nei giorni scorsi - come scrive oggi La Sicilia - avrebbero effettuato una serie di controlli in bar, ristoranti, pub e locali della via Atenea, via Pirandello, viale della Vittoria per accertare il regolare rilascio degli scontrini fiscali, comparando anche gli incassi con i fine settimana precedenti.

In campo, secondo il quotidiano catanese, sarebbero scese una ventina di persone, ma non sarebbero state elevate contestazioni.