Rifiuti abbandonati nella zona industriale, raffica di controlli e sanzioni

Pugno duro della polizia provinciale contro l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Gli agenti agli ordini di Vincenzo Giglio hanno eseguito un continuo monitoraggio del territorio, concentrando l'attenzione lungo le strade provinciali e aree adiacenti.

Grazie ad appostamenti con auto civetta - fanno sapere dall'ex Provincia - diverse persone sono state sorprese ad abbandonare rifiuti, in particolare nella zona Asi adiacente la provinciale 15, e sanzionate secondo la normativa vigente. Già bonificata e recintata invece un'enorme discarica abusiva sorta sulla provinciale 1. Pesanti le sanzioni comminate ai trasgressori, come già avvenuto nel 2017, quando su 8.332 di sanzioni complessive ben 7.000 sono riferiti all'abbandono dei rifiuti.

La polizia provinciale, unitamente ai tecnici del settore Ambiente, esegue anche continui controlli su depuratori e varie attività produttive, in particolare autocarrozzerie, officine, impianti di autodemolizione e altri ancora per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali e le emissioni atmosferiche. L'incremento dei controlli, nonostante la carenza di personale e mezzi, ha portato a diverse segnalazioni alla Procura della Repubblica, oltre che a sanzioni per oltre 43.000 euro nel solo 2017.