"Caccia" ai "lanciatori seriali" di rifiuti: maxi multa per altri 15

Gli agenti della polizia municipale non abbassano la testa. Dopo il danneggiamento dell’auto privata di un collega in servizio al nucleo polizia ambientale, i vigili urbani, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, sono tornati regolarmente in azione rastrellando il centro storico e urbano a “caccia” di “lanciatori seriali” di sacchetti di rifiuti.

E nel giro di poche ore – fra le vie Orazio, Vallicaldi, Demetra e Duomo – ne sono stati “pizzicati” ben 15. Ad ognuno, come da prassi ormai, è stata elevata una maxi sanzione da 600 euro. Ad essere colti “in flagranza” sono sia agrigentini che immigrati che vivono, appunto, nel cuore di “Girgenti”. Intanto prosegue l’attività investigativa per riuscire ad identificare chi ha rigato, con un chiodo, la carrozzeria dell’autovettura lasciata posteggiata al piano zero del parcheggio pluripiano.