Street car, strade cittadine passate al setaccio dalla Polizia municipale

L’amministrazione comunale informa che i prossimi 30 gennaio e 6 e 8 febbraio, tramite il comando della polizia locale, è stato predisposto un servizio di controllo con “street car” mirato ad arginare la sosta selvaggia e accertare le auto prive di copertura assicurativa e non revisionate. Ecco l’elenco delle vie interessate:

Centro città: viale della Vittoria, via Duse, Papa Luciani, Cicerone, San Vito, Picone, Minerva, De Gasperi, Imera, XXV aprile, piazza Moro, via Atenea, Pirandello, San Francesco, Formica, Empedocle, traversa Ortolani, piazza Ravanusella, via Plebis Rea, Duomo, San Girolamo, Matteotti, Bac Bac, Amendola, Acrone, Esseneto, Sturzo, Callicratide, Dante, Manzoni, Caruso Lanza, Monti, Rapisardi, degli Svevi, Solferino, Graceffo, Crispino, Demetra, panoramica dei Templi, viadotto Morandi, via Mazzini, via Regione Siciliana, Mattarella, Unità d'Italia e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Quartieri periferici: ospedale “San Giovanni di Dio”, piazzale e strade interne.

Villaggio Mosé - San Leone: via Leonardo Sciascia, viale Cannatello, via Magellano, viale delle Dune, dei Pini, Viareggio, via Maddalusa, viale Falcone - Borsellino,dei Giardini e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Monserrato - Villaseta: via Bonfiglio, Mongitore, Efebo, caduti di Marzabotto, della Concordia, Zunica, Lipari,viale Monserrato e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Fontanelle: viale Sicilia, via Miraglia, Di Giovanni e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Montaperto: via Rosario, Gorizia, San Giuseppe, Roma e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Giardina Gallotti: via Belvedere, Napoli, Messina e tutte le strade che intersecano le predette vie.