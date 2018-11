Segnalazioni, multe e lavoratori in nero: super controllo della polizia

Super controllo da parte della polizia di Stato. A rastrellare il territorio sono stati gli agenti del commissariato di Canicattì, supportati dal reparto prevenzione crimine di Palermo. Nel dettaglio, sono state state identificate 672 persone e controllati 317 veicoli con 42 posti di controllo. Nel week end, che è ancora in corso, sono state elevate 41 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, 50 punti della patente decurtati, 3 sequestri amministrativi di autovetture, per assenza di copertura assicurativa.

Al setaccio anche le attività commerciali. Sono 10 i controlli ad esercizi pubblici e 2 sanzioni irrogate a titolari per rappresentante non autorizzato. Segnalato anche un lavoratore dipendente non autorizzato. Inoltre, sono state effettuate 7 perquisizioni personali e domiciliari a pregiudicati del posto e sono state controllate 56 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza.