"Passeggiavano a bordo mare nonostante il divieto", scattano maxi multe

Passeggiavano in spiaggia nonostante i divieti e le direttive statali e regionali per evitare la diffusione del Coronavirus. Per questo, nella giornata di Pasqua la Capitaneria di Porto, diretta da Gennaro Fusco, ha provveduto ad elevare 4 verbali per "inottemperanza alle disposizioni previste dal Dpcm del 25 Marzo 2020 in tema di misure di contenimento del virus Covid 19", con importi da pagare tra 400 a 3mila euro.

Le attività di controllo condotte dalla Guardia costiera si sono svolte e si stanno ancora svolgendo grazie ai m ilitari dell’intero compartimento marittimo di Porto Empedocle, con le sue articolazioni territoriali di Lampedusa, Sciacca e Licata: in decine sono stati impiegati sia con mezzi terrestri che navali per il pattugliamento della costa, con decine di controlli effettuai. La provincia è comunque cinta d'assedio dalle forze dell'ordine al fine di evitare che qualcuno posa ritenere che il bel tempo e la giornata festiva possa essere una congrua giustificazione per metterere a repentaglio la propria salute e quella dei propri cari.

In strada poliziotti, carabinieri e finanzieri, insieme agli uomini e le donne dei vari corpi di Polizia municipale stanno effettuando controlli su tutto il territorio provinciale per verificare che chi è in giro lo stia davvero facendo per motivazioni primarie (tra le poche previste dai decreti).

