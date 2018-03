"Guida in stato di ebbrezza e senza cintura", multe a tappeto in tutta la provincia

Maxi controllo del territorio dei carabinieri, da un capo all'altro della provincia di Agrigento. Ad entrare in azione sono state numerose pattuglie dei cinque comandi delle Compagnie di Agrigento, Sciacca, Cammarata, Canicattì e Licata e delle 43 Stazioni dell’Arma presenti in ogni angolo della provincia.

In poche ore, circa 100 carabinieri scesi in campo hanno identificato oltre 250 persone e nei 20 posti di blocco effettuati, sono stati controllati circa 200 veicoli. Sono state elevate una trentina di sanzioni, in particolare per guida pericolosa e senza indossare le cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida e mancata copertura assicurativa. In due casi, è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate cinque carte di circolazione ed altrettanti i mezzi sequestrati.