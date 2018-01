Controlli della Guardia costiera, sequestrati 850 chili di pesce e multe per 45 mila euro

Sono stati trovati in mare attrezzi da pesca non consentiti, ma sono stati sequestrati anche 850 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità e sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 45.004 euro. Si è conclusa con questi risultati l’operazione “Dirty Market” condotta dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle e dagli uffici circondariali marittimi dipendenti di Lampedusa, Sciacca e Licata.

Numerosi i controlli effettuati - sia a terra che a mare - sull’attività di pesca, la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti in pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, supermercati e mercati ittici. In diverse attività di controllo della filiera del pescato, condotte durante le appena trascorse festività natalizie dal personale del compartimento marittimo di Porto Empedocle, è accertata la presenza in mare di diversi attrezzi da pesca non consentiti. Attrezzi che sono stati sequestrati. Nello specifico, sono finiti sotto sequestro: 16 tubi in pvc, annessi a due attrezzi da pesca: una rete di tipo “palangaro” di 500 metri circa con 250 ami collegati; una rete di tipo “tremaglio” di 150 metri circa, una rete da posta di 200 metri circa.

Complessivamente sono stati sequestrati 850 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità e sono state contestate violazioni amministrative per un importo totale di 45.004 euro.