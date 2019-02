Trovato con 9 involucri di cocaina, arrestato un insospettabile 22enne

E' stato trovato in possesso di 9 involucri - per un totale di 6 grammi - di cocaina. "Roba" che è saltata fuori dalle tasche del suo giubbotto e dall'abitacolo della sua autovettura. Ha 22 anni l'agrigentino - ritenuto, dai carabinieri, un "insospettabile" - che è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' questo il risultato più importante della raffica di controlli che sono stati effettuati, ieri sera, dai carabinieri.

Gli occhi dei militari dell'Arma sono stati puntati, in maniera particolare, sul quartiere di Fontanelle dove, da settimane ormai, gli abitanti reclamavano più attenzione e più presenza da parte delle forze dell'ordine. Complessivamente 60 le persone che sono state identificate, dopo aver controllato piazze, luoghi di aggregazione, villette e le zone limitrofe agli esercizi commerciali. Uno l'obiettivo: infondere un maggior senso di sicurezza nei cittadini.

Durante la raffica di ispezioni, nel centro storico, i carabinieri hanno anche pizzicato due giovani che erano in possesso di modiche quantità di droga e sono stati pertanto segnalati alla Prefettura in qualità di “assuntori” di sostanze stupefacenti.

Elevate, per violazioni al codice della strada, multe per 3 mila euro. Complessivamente una ventina - su 30 controllati - gli automobilisti che sono stati "incastrati" lungo la statale 115. Una donna, trentaduenne, di Favara è stata anche denunciata alla Procura per guida sotto l'influenza dell'alcool. I carabinieri sono riusciti infatti ad accertare che aveva un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. La patente, quale sanzione accessoria, le è stata subito ritirata.