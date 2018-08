Potenziati i controlli di Ferragosto: è "guerra" agli ubriachi e ai ladri

I servizi di prevenzione generale, della polizia di Stato, per garantire un sereno Ferragosto - su disposizione del questore Maurizio Auriemma - sono stati potenziati. Esattamente per come era stato disposto in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Dario Caputo. A realizzare la raffica di controlli sono i poliziotti dell'ufficio Prevenzione generale, quelli dei commissariati di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e Sciacca, con il contributo delle specialità della polizia e dei reparti Mobili di Bologna, Catania, Palermo e Reggio Calabria.

La polizia stradale ha intensificato i servizi di controllo lungo le vie della fascia costiera, mentre la polizia ferroviaria ha predisposto specifici servizi nell’ambito delle stazioni. Gli agenti del reparto Prevenzione crimine hanno già svolto specifici controlli su mezzi e persone, il tutto per aumentare la percezione di sicurezza del cittadino e per prevenire il consumarsi di reati predatori. La squadra amministrativa ha, invece, proceduto - e sta continuando a farlo - al controllo di numerosi locali pubblici, elevando sanzioni amministrative.

La polizia ha, durante l'ultimo fine settimana, controllato 44 stranieri e 348 persone con precedenti di polizia. Ha denunciato 11 agrigentini e per uno è scattato l'arresto. Ma sono stati controllati, con il sistema "Mercurio", anche 7.338 veicoli e 7.978 con il sistema tradizionale del posto di blocco. Identificate 1.006 persone. I 92 poliziotti - con 44 veicoli - hanno anche sequestrato 10 mezzi e contravvenzionato 64 automobilisti. Quattro, infine, i denunciati per reati contro il patrimonio.

"In occasione del Ferragosto sono stati previsti specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica con l’impiego di notevole personale nei quadranti serali e notturni nelle zone di maggiore afflusso di persone e in prossimità dei locali pubblici maggiormente frequentati, - ha annunciato la Questura di Agrigento - . Le zone costiere saranno interessate da mirati controlli con le motovedette".

I poliziotti della sezione "Volanti" - coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino - hanno inoltre bloccato, fotosegnalato e accompagnato nelle strutture d'accoglienza ben 24 tunisini irregolari. Si tratta dei migranti che erano sbarcati all'alba di ieri a Torre Salsa. Tutti sono stati portati alla tensostruttura di Porto Empedocle per la procedura d'espulsione.