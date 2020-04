In giro senza motivo con lo scooter, forzano posto di blocco: sanzionati

Fuori da casa senza motivo e violazioni di vario tipo, pioggia di denunce e sanzioni in diversi comuni della provincia.

Gli uomini del commissariato di Sciacca, ad esempio, nel multare diversi cittadini trovati per strada senza un motivo hanno sanzionato un saccense che viaggiava su un'automobile priva di copertura assicurativa. L'auto è stata posta sotto sequestro. Inoltre i poliziotti hanno individuato un cinquantenne, da poco scarcerato e proveniente da altra città, davanti ad un supermercato cittadino mentre avrebbe dovuto trovarsi in quarantena. All'uomo veniva contestato il delitto contro la salute pubblica e veniva posto in isolamento presso la propria abitazione.

Vero e proprio inseguimento invece a Canicattì, dopo che gli agenti hanno intimato l’alt a due giovani che a bordo di un motociclo percorrevano una nota strada cittadina. I due hanno forzato il posto di controllo e sono fuggiti pensando di far perdere le proprie tracce. I poliziotti li hanno invece rapidamente rintracciati presso l’abitazione di un familiare dove si erano rifugiati per non essere trovati. I due giovani, un diciassettenne ed un diciottenne, sono stati sanzionati per mancato arresto all'alt della Polizia e per essere usciti dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.