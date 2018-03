Pugno duro contro i cartelloni abusivi, multe da 170mila euro in un anno

Pugno duro della polizia provinciale contro la cartellonistica abusiva. Sin dall'inizio del 2017 sono state controllate dagli agenti agli ordini del comandante Vincenzo Giglio, 31 strade provinciali per individuare le insegne e i cartelloni pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione del Libero Consorzio e, di conseguenza, il pagamento dei relativi oneri. I controlli proseguono tuttora, nonostante le note carenze di organico e di mezzi a disposizione, e hanno permesso di individuare un numero consistente di soggetti e imprese non in regola con la normativa.

Sommando l'avanzo di cassa del 2016 e gli introiti del 2017, - si legge in una nota dell'ex Provincia - il Libero Consorzio ha incassato dagli oltre 2.000 verbali emessi circa 170.000 euro, destinati in gran parte (oltre 143.000 euro) all'incremento della sicurezza sulle strade, in particolare alla manutenzione ordinaria con il rifacimento di singole porzioni del manto stradale, la messa a norma e la sostituzione delle barriere e l'aggiornamento della segnaletica.