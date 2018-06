Lotta alle attività abusive, Cna: "Controlli siano estesi a tutta la città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Contrastare il fenomeno delle attività illegali rappresenta non solo un segnale di grande civiltà, ma anche un segnale di vicinanza delle Istituzioni nei confronti di chi lavora nel rispetto delle leggi e pagando regolarmente le tasse”.

La Cna Agrigento, con in testa il presidente Mimmo Randisi, esprime apprezzamento per l’operazione Interforze che, durante lo scorso week end, ha liberato il lungomare sanleonino dalle bancarelle abusive. “Questi interventi mirati e congiunti – aggiunge Randisi - non fanno che ridare fiducia e linfa al tessuto produttivo sano, danneggiato dai venditori ambulanti che eludono il fisco e dribblano le ispezioni, smerciando anche prodotti contraffatti. In un momento, in cui la crisi continua a mordere, debellare questo dilagante fenomeno significherebbe certamente aiutare e sostenere l’economia legale. Ecco perché – conclude Randisi – chiediamo un ulteriore sforzo agli uomini e donne, servitori dello Stato, affinché i controlli vengano effettuati su tutto il territorio provinciale, e con particolare attenzione, tenuto conto della stagione estiva, nei luoghi di maggiore concentramento turistico”.