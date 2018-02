Controlli nel centro storico, cinque arresti per furto di energia elettrica

Controlli dei carabinieri contro i furti di energia elettrica nel centro storico. I militari hanno arrestato cinque persone con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. Si tratta di Lamin Darboe, 45 anni, del Gambia; El Hadij Seck El, 57 anni, del Senegal; Coulibaly Daby, 22 anni, del Mali; Sainej Danso, 19 anni, del Gambia e Amanuel Alem, 32 anni, del Sudan.

Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato nell'ambito di un'operazione nel centro storico, nelle vie Gallo e Boccerie, fra le più malfamate della città. I cinque extracomunitari, che hanno nominato come difensore l'avvocato Salvatore Pennica, saranno processati per direttissima, come disposto dal pm Antonella Pandolfi.