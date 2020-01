Controlli a tappeto del territorio: una denuncia e varie posizioni al vaglio

Maxi controllo del territorio disposto dal questore Maria Iraci nei giorni scorsi sul territorio di Canicattì.

In campo sono scese 30 pattuglie, con personale anche in abiti civili, che hanno identificato 423 persone, controllato 204 veicoli e messo in atto 27 posti di controllo, che hanno consentito di elevare 28 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, e riscontrare un caso di guida in stato di ebbrezza. Si tratta, nel dettaglio, di una giovane che è stata denunciata. Tre in totale i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, tre anche le patenti ritirate e numerosi punti della patente decurtati.

Le attività di verifica hanno riguardato anche 11 esercizi pubblici, soprattutto bar e sale gioco: alcuni di questi sono al vaglio per possibili irregolarità amministrative. Gli agenti hanno anche controllato 22 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.