"Gite scolastiche in sicurezza", scattano i controlli sugli autobus: tre sanzioni

La polizia Stradale ha effettuato verifiche anche sui mezzi di linea e in un caso è stata elevata una contravvenzione per inefficienza dell'apparato cronotachigrafo che è necessario per rilevare la durata dei tempi di guida del conducente nonché la velocità del veicolo