"Caccia" aperta alle auto senza revisione e assicurazione, arriva lo "Street control"

Da martedì, Agrigento avrà il suo “Street control” in giro per la città. La pattuglia, composta da quattro agenti della polizia municipale che verranno coordinati dall’ispettore Giovanni Vella, si occuperà – sia nel centro urbano che nelle periferie – di controllare, attraverso lo “Street control”, tutte le autovetture in marcia e posteggiate. L’apparecchiatura, tecnologicamente sofisticata, consentirà di scovare – attraverso la lettura e l’istantanea analisi delle targhe dei mezzi – tutte quelle macchine che circolano senza revisione, senza assicurazione o che addirittura risultino essere rubate. Ma allerterà gli operatori anche in caso di mezzi posteggiati in divieto.

“La pattuglia sarà operativa – ha spiegato, ieri, il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni – nelle giornate di martedì e venerdì. Si occuperà di monitorare tutte le strade e le aree di parcheggio con lo Street control. Attraverso le targhe delle macchine in circolazione o posteggiate si appurerà se i mezzi sono privi o meno di assicurazione, revisione, se sono in divieto di sosta o se, malauguratamente, sono stati oggetto di furto. Il sistema, rapidamente ed automaticamente, segnalerà. E’ una apparecchiatura che serve soprattutto per la prevenzione perché – ha continuato il comandante della polizia municipale di Agrigento – i mezzi non assicurati, in giro per le strade, sono pericolosi. Con questi controlli renderemo anche più sicure le strade di Agrigento”.

Lo “Street control” servirà anche, inevitabilmente, per la repressione. Perché in casi del genere prevenzione e repressione vanno di pari passo.