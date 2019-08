Bando per la vigilanza della Scala dei Turchi snobbato dai cittadini

Vigilanza della Scala dei turichi per prevenire danneggiamenti: non si presenta quasi nessuno al bando pubblicato dal Comune.

A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. L'ente, per ben due volte, ha pubblicato infatti un bando ad hoc per individuare dei "sorveglianti" per la zona visitata ogni giorno da migliaia di bagnanti, al fine di evitare danni per la delicata marna bianca. Peccato che si siano presentate solo un paio di persone (paga prevista circa 300 euro al mese) e il Comune è stato costretto a rimaneggiare le graduatorie del servizio civile per usare lì parte del personale a disposizione.