Contributo emergenza all'istituto Toscanini, il presidente Tortorici: "E' stato vitale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente Giuseppe Tortorici e il direttore Mariangela Longo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini di Ribera affermano:

"Ringraziamo il Governo Regionale ed in particolare il Presidente Musumeci, l’Assessore all’istruzione e formazione professionale On. Roberto La Galla, il deputato regionale On. Michele Catanzaro, la Commissione Bilancio presieduta dall’On Riccardo Savona, che hanno mostrato grande attenzione ai problemi delle istituzioni AFAM siciliane e hanno garantito, con un emendamento congiunto inserito nel collegato della finanziaria regionale 2018, la proroga del contributo di emergenza all’Istituto Toscanini e agli istituti a cui è stato azzerato il finanziamento dalle ex Province siciliane in gravissima crisi finanziaria. Ringraziamo anche tutti i deputati regionali del territorio che seguono da tempo le vicende dell’Istituto e che in aula hanno sostenuto l’emendamento; un contributo vitale per il proseguimento delle attività didattica del Toscanini, sempre più in crescita con 350 studenti e 23 Corsi di Laurea, e che unitamente al contributo statale, nelle more del completamento della statalizzazione ex art. 22 bis L.96/17, mette al riparo il Toscanini, polo di eccellenza e unica Istituzione di Alta Formazione Artistico Musicale del territorio agrigentino."

"Nel frattempo, afferma il Direttore, prosegue l'attività concertistica dei giovani talenti dell'Istituto anche sulla scena internazionale che vede protagonisti in questi giorni in Tunisia presso l'Arena Romana di El Jem e il Teatro Romano di Cartagine il Tenore Giuseppe Michelangelo Infantino , il mezzo soprano Valentina Capraro insieme al loro docente baritono Giuseppe Garra in Aida di G. Verdi in una produzione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese ; sabato 30 Giugno alle ore 18 presso l'Auditorium dell'Istituto si svolgerà "Con incedere elegante" un concerto dedicato alla musica di scena del M° Simone Piraino ( al pianoforte) su testi di Filippo La Porta e con la partecipazione dell’attore Stefano Sanfilippo (voce recitante)".