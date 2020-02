Ripudiare la mafia, don Luigi Ciotti ai giovani: "Dobbiamo essere lottatori per il cambiamento"

Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione “Libera”, nell’Istituto “Foderà” di Agrigento ha incontrato educatori e studenti in vita della XXV^ giornata della memoria che si svolge a Palermo il 21 marzo prossimo.

In merito al dovere morale di ricordare le vittime innocenti delle mafie don Ciotti dai microfoni di AgrigentoNotizie ha detto: "La memoria deve essere viva e deve tradursi ogni giorno in impegno e responsabilità se no diventa la retorica della memoria. Alle vittime della violenza criminale mafiosa dobbiamo riconoscenza e vogliamo dimostrare un segno di vicinanza ai loro familiari, ma soprattutto – ha aggiunto il caparbio sacerdote antimafia - dobbiamo diventare dei lottatori per il cambiamento che sogniamo e desideriamo e che ha bisogno di ciascuno di noi".