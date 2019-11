Contrada Ciuccafa in stato di abbandono, i cittadini chiedono interventi

Strade trasformate in veri e propri corsi d’acqua, ovunque solo fango, sporcizia e abbandono.

Non siamo in aperta campagna né, con tutto il rispetto dovuto, in un paese in via di sviluppo, ma semplicemente in contrada Ciuccafa. Qui, dove le opere di urbanizzazione non sono state mai completate abitano però centinaia di persone, che ormai da anni devono scendere a compromessi con il maltempo e con i disagi.

Le forti piogge di questi giorni hanno riportato alla luce i problemi, e alcuni hanno iniziato a chiedere aiuto perché dopo anni si possa chiudere questa “ferita”.

“La risoluzione della vicenda – dicono - ormai è nelle mani dell'amministrazione, gli ‘addetti ai lavoriì sono a conoscenza di tutto, l'autorità e adesso deve avviare l'iter dei lavori è l'ufficio tecnico su indirizzo del sindaco e delegati, non ci sono scuse, abbiamo scienza e coscienza di ciò che occorre fare, basta balle. Si rimane in attesa di riscontro alle istanze presentate al protocollo comunale dal Comitato Ciuccafa e da 5 consiglieri comunali, affinché si discuta in consiglio, e si fissi un calendario esecutivo”.

In realtà da quanto ci è stato confermato dal Comune stesso una soluzione della vicenda sarebbe davvero “sul tavolo” nel senso che l’ufficio tecnico, che ha oggi un dirigente esterno, come noto, avrebbe valutato una strada per affrontare questo “buco nero” della storia recente di Porto Empedocle, anche se al momento il Municipio non si sbilancia nell’entrare in dettagli più precisi.