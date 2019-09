Continuano le demolizioni sulla spiaggia: le ruspe si sposteranno alla Rocca

Non si fermano le demolizioni di immobili abusivi costruiti sulla spiaggia di Licata, nella fascia di inedificabilità assoluta.

Due gli abbattimenti previsti per i prossimi giorni. Le ruspe, al momento impegnate nella zona di Torre di Gaffe, si sposteranno nella zona della Rocca. Ad occuparsi degli interventi è il Comune di Licata con la ditta che si è aggiudicato l'appalto: il municipio avrà poi diritto di agire sugli ex proprietari per recuperare le somme impegnate per la demolizione.

Salvo imprevisit le operazioni proseguiranno nelle zone Pisciotto, Santa Zita - Carrubbella e della Rocca. Su alcuni procedimenti di demolizione pendono ricorsi al Tar.