Omicidio Ferraro, trovato proiettile inesploso: la pistola potrebbe essersi inceppata

Continuano le indagini sull’omicidio di Emanuele Ferraro. Il killer che ha freddato l’uomo con cinque colpi aveva parte del viso coperto. Emanuele Ferraro è stato ucciso in pieno giorno a Favara. Il muratore 41enne è morto giovedì scorso, ucciso a colpi d'arma da fuoco, in via Diaz.

I poliziotti non hanno tralasciato nulla. Sarebbe stato trovato anche un proiettile inesploso. La pistola con la quale il killer ha ucciso il muratore, si sarebbe presumibilmente inceppata.

Si tratta di una semiautomatica calibro 7,65. Sulla scena del crimine i poliziotti ed i carabinieri hanno repertato e sequestrato alcune cicche di sigarette, ma non è detto che c’entrino qualcosa con gli assassini.

L ’idea degli investigatori è che gli assassini – chi guidava la Y10 e chi ha premuto il grilletto della semiautomatica – abbiano atteso la vittima predestinata. Ecco perché nulla è stato lasciato al caso e quanto c’era lungo via Diaz è stato acquisito e repertato.