I contatori idrometrici arrivano anche a Favara, Girgenti Acque: "Aiuteranno i cittadini"

I contatori idrometrici per le utenze idriche saranno installati anche a Favara. Lo rende noto Girgenti Acque, a seguito di un incontro che si è svolto all’ufficio tecnico comunale.

Il gestore, - si legge in una nota di Girgenti Acque - "ottemperando a precisi obblighi di legge, deve procedere alla normalizzazione delle utenze idriche ricadenti nell’intero territorio gestito e, quindi, anche nel territorio di Favara".

"Non ci si può opporre alla installazione del contatore, - sottolineano dall'azienda - perché il gestore del non può continuare a somministrare tale importante servizio pubblico in assenza di misurazione dei consumi. Un ulteriore dato informativo è relativo alla tariffa. Attualmente, le residue utenze non normalizzate pagano un corrispettivo del servizio a forfait, che dunque non ha alcuna corrispondenza con i consumi: all’anziana signora che consuma 40 mc l’anno, attualmente, viene addebitato il medesimo importo richiesto alla famiglia numerosa che vive in una villa con prato inglese e piscina, con consumi da 1.000 mc annui e oltre. Tale situazione, che la legge non ammette, è evidentemente intollerabile anche sul piano etico e morale. Di fondamentale importanza è altresì il tema della corretta misurazione, dal momento che il cittadino deve poter avere la certezza che le quantità conteggiate dal proprio contatore equivalgano perfettamente ai consumi effettuati".