Contatori idrici, Girgenti Acque: "Firma del contratto obbligo dell'utente"

Per opportuna conoscenza degli Organi d'Informazione si trasmette la nota inviata dall'Assemblea Territoriale Idrica al Gestore il 23/02/2018 ad oggetto "Problematiche nell'installazione dei contatori idrici e sottoscrizione dei contratti di Somministrazione nei Comuni di Favara e Raffadali".



Si precisa che è confermato l’obbligo, da parte dell'Utente, di sottoscrivere il Contratto di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato, e sono state definite le modalità con cui il Gestore deve fornire agli Utenti il Contratto di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato, e le tempistiche entro cui l'Utente deve sottoscriverlo: il Contratto va firmato.



Secondo quanto determinato dall'A.T.I. il Gestore:

- fornirà agli Utenti lo schema del Contratto da sottoporre alla firma, secondo quanto previsto dall'articolo 2.6.1. del Regolamento di Utenza, consegnandolo brevi manu o inviandolo con raccomandata A.R.;

- In caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Somministrazione entro i 30 giorni previsti, consegnerà brevi manu o invierà con raccomandata A/R la diffida ad adempiere con termine di 15 giorni;

- In caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato, entro i tempi sopra descritti, il Gestore è abilitato ad interrompere la fornitura del servizio.



Così come a conoscenza dell'A.T.I., considerato che la sottoscrizione del Contratto di Somministrazione del Servizio Idrico Integrato è un obbligo dell’Utente, il rifiuto di firmarlo al primo invito con consegna brevi manu, comporta l’aggravio del costo della raccomandata A/R per l’Utente.

Girgenti Acque tiene a chiarire che la sottoscrizione obbligatoria del Contratto, è scissa dall'attività di installazione dei contatori e di verifica della funzionalità degli stessi, attività che il Gestore ha sempre posto in essere, anche in passato, su richiesta specifica dell'Utente o d’ufficio quando ne rileva i presupposti.