Coronavirus, 85enne saccense ricoverato ad Enna: è in gravi condizioni

Uno dei dieci soggetti contagiati dal Covid-19 a Sciacca si trova adesso ricoverato all'ospedale "Umberto I" di Enna.

L'uomo è un paziente di 85 anni che nella notte, è stato trasferito dall'ospedale "Giovanni Paolo II" al reparto di Rianimazione dell'ospedale ennese. Le sue condizioni sarebbero al momento abbastanza gravi, stante che lo stesso era già affetto da una serie patologie pregresse. Per il suo trasferimento era stata chiesta la disponibilità all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove tuttavia non erano disponibili posti in rianimazione, segnale che già adesso, con la diffusione del virus ancora al suo inizio, la disponibilità di spazi per il ricovero inizia a scarseggiare.