Incidenti, infrazioni, multe e super controlli: ecco il consuntivo della "Stradale"

Bilancio dell’attività della polizia Stradale di Agrigento. Secondo il consuntivo emesso dalla Questura, sono state 2018 le pattuglie impiegate, 11937 i conducenti controllati per etilometro. In tutto sono state ritirate 380 patenti di guida, sono stati effettuati 1353 soccorsi.

Nel 2018 sono 104 gli incidenti trattati dalla “Stradale”, di cui 74 con feriti, 26 con soltanto dei danni. Sono quattro gli incidenti mortali dove la “Stradale” è intervenuta. Le infrazioni accertate sono 12525, di cui 161 per guida in stato di ebrezza. La “Stradale” nel consuntivo del 2018 ha denunciato 121 persone e né ha arrestate due. Le pattuglie impiegate in un anno sono 615.