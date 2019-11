Arrivano due consulenti tecnici per il sindaco: saranno a titolo gratuito

Un architetto e un ingegnere alla corte di Ida Carmina per sostenere l’ufficio tecnico e lavorare sul tema della progettazione europea. Ovviamente, gratis.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha infatti nominato due consulenti a titolo gratuito nelle persone dell’ingegnere Giuseppe Morreale e dell’architetto Antonio Vetro, i quali ricopriranno, rispettivamente, il ruolo di “esperto del sindaco con riferimento alle politiche comunitarie per la progettazione e gestione di interventi a valere sui fondi strutturali ed iniziative comunitarie” e il secondo in tema tecnico.

Le motivazioni sono lunghe e articolate e si appoggiano ovviamente sui curricula dei due professionisti. Nel caso di Morreale la Giunta gli riconosce di “essere portatore di un’esperienza e di conoscenze avanzate, elemento di giudizio positivamente considerato dall’odierna conferente, di talché detta formazione specializzata consente di arricchire ed orientare l’indirizzo politico e tali considerazioni, in uno alle verificate esperienze del nominando, a cui si aggiunge il fatto che non sussiste all’interno dell’Ente una analoga professionalità ed analoghe esperienze”. L’incarico di Vetro, in particolare, risulta “finalizzato ad ottimizzare l’efficienza e l’efficacia nei processi di elaborazione progettuale, in particolare presso il settore Tecnico dell’Ente, tenuto anche conto dei numerosi pensionamenti del personale comunale avvenuti negli ultimi anni”.

Insomma, con un “aiutino” esterno si dovrebbero colmare le attuali lacune della struttura Comune, che si è andata spogliando in modo significativo in questi anni al punto tale da rischiare realmente lo stallo. Certo è che con queste nomine Carmina punta probabilmente anche a superare l’empasse per l’individuazione di nuovi assessori “tecnici”, dato che l’esperienza, ad oggi, non è stata affatto positiva.