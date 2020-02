Politiche ambientali, il Comune nomina un consulente gratuito

Ambiente e gestione dei rifiuti, il Comune, con gli uffici a “secco” di personale, punta su un consulente esterno a titolo gratuito. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha dato un incarico di 15 mesi al signor Melchiorre Farruggio. “Tenuto conto dei numerosi pensionamenti del personale comunale avvenuti negli ultimi anni che per tale attività risulta massimamente opportuno – dice la delibera del Comune - richiedere il supporto di esperti qualificati in possesso di conoscenze specialistiche e maturata esperienza sulla materia, attualmente non rilevabili all’interno dell’Ente”.

Una scelta verso l’esterno che è necessaria, dice il sindaco, perché “non sussiste all’interno dell’Ente una professionalità adeguata in materia di implementazione dei summenzionati servizi e che tale assenza non consentirebbe all’Ente di realizzare appieno il programma dell’Amministrazione finalizzato allo sviluppo territoriale, oltre che rallentare la partecipazione agli avvisi a valere sulle risorse dei fondi strutturali ed a gestione diretta dell’Unione Europea, mancando le opportunità derivanti dalla proposizione”.

Il curriculum di Farruggio non è allegato alla delibera, ma il sindaco sostiene che lo stesso è in “possesso di adeguata professionalità… con esperienza consolidata e conoscenze avanzate sulla gestione di progetti complessi” e che pertanto lo stesso è “massimamente idoneo allo scopo prefissato”.