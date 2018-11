La Uil: "Il consorzio si rilancia solo col potenziamento dei corsi"

La Uil di Agrigento interviene con il segretario Gero Acquisto sugli ultimi sviluppi che riguardano il consorzio universitario "che si trova in una fase decisiva per uscire dall’impasse e potenziare, dopo anni e anni di letargo, l’offerta formativa con l’innesto - sottolinea il dirigente sindacale - di corsi di laurea e facoltà di grande appeal per chi ha interesse a studiare in questa provincia".

Acquisto aggiunge: “Ci troviamo in un momento determinante per il polo agrigentino, secondo le parole del rettore dell’Università di Palermo, con la previsione di un probabile potenziamento dell’offerta accademica a partire dall’anno prossimo, con i corsi di laurea cosiddetti generalisti per le facoltà di Architettura, Economia, Scienze dell’Educazione e Giurisprudenza. Dopo una stagione buia, impervia e che ha visto più volte vacillare l’intero consorzio con la governance, non possiamo che essere soddisfatti di questo.

Però, memori di altri proclami o soluzioni di ripartenza poi sfumati, restiamo in attesa di capire quale è la vera intenzione dei soci che costituiscono il Cda".

Secondo il segretario della Uil "è indispensabile garantire quel diritto allo studio e la possibilità agli studenti e alle famiglie agrigentine di poter investire nel futuro dei propri figli sul territorio".