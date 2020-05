Il Consorzio universitario ha un nuovo presidente: è Nené Mangiacavallo

Se ne era parlato insistentemente nei mesi scorsi ma, alla fine, lo spoill system regionale aveva rinviato tutto, in attesa di nuovi equilibri per l'azzoppatissima maggioranza Musumeciana. Invece alla fine Nenè Mangiacavallo, già deputato nazionale e sottosegretario alla sanità, sarà il nuovo presidente del Cua "Empedocle" di Agrigento, incarico che, ai sensi del nuovo statuto del Consorzio universitario spetta appunto alla Regione.

Era gennaio quando il nome di Mangiacavallo venne anticipato per la prima volta da Agrigentonotizie, ma quell'ipotesi tardò a trovare concretezza proprio per questioni di equilibrio politico. Nel frattempo il nuovo Ecua è stato guidato da un facente funzioni, il vicepresidente Giovanni Di Maida e il resto del Consiglio è stato nominato da Comune, Camera di Commercio e Unipa.

Mangiacavallo dovrebbe insediarsi nelle prossime settimane ad anno accademico iniziato nonostante la "sedazione" dovuta alle misure per contenere il Covid-19. Adesso la nomina dovrà comunque passare per l'approvazione definitiva alla prima commissione Ars. Dopodiché passeranno dal momento in cui arriva la comunicazione 15 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci.