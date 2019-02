Consorzio universitario "Empedocle", il rettore Micari: "Da oggi si riparte"

Il sentimento è comune: ammettere che sono stati anni difficili, di errori e frizioni, ma contestualmente essere soddisfatti per aver di fatto ripartire il Consorzio universitario di Agrigento.

La presentazione stamattina dell'offerta formativa dell'Università di Palermo al Cua "Empedocle" trasmette insomma l'idea di una vera "ripartenza" dopo oltre tre anni di crisi, incertezze e veleni.

Nessuna sorpresa sui corsi in sè, scelti, ha precisato il rettore Fabrizio Micari, in seguito ad uno studio delle preferenze delle matricole dell'Isola: Economia e scienze aziendali, Scienze dell’educazione e Architettura dell’ambiente. Proprio quest'ultima, se da un lato rappresenta un "ritorno" in città dopo la chiusura del corso di Architettura trasferito un paio di anni fa a Trapani (con risultati catastrofici) dall'altro sarà l'opportunità del progetto tanto ambito dal sindaco Lillo Firetto e appoggiato da Micari: una università nel centro storico. Il primo cittadino si è infatti impegnato a rendere fruibile nel più breve tempo possibile la sede di Palazzo Tomasi.

Il rettore di Palermo, nel prendere la parola, ha precisato che Unipa non è mai venuta meno ai propri impegni e alle condizioni fin qui dettate: avere certezza economica e prospettiva per poter sorreggere l'investimento, pur avendo la consapevolezza che il proprio ruolo ad Agrigento ha un rilievo di natura soprattutto sociale, essendo questa una provincia in cui molti sono i cittadini in difficoltà economica. Micari ha ricordato anche il Consiglio comunale aperto e straordinario svoltosi nei mesi scorsi e che, per certi versi, è stato uno "spartiacque" per la ripresa del dialogo con Unipa. Sull'apertura di nuovi corsi Micari è stato possibilista: "Vedremo, l'appetito vien mangiando, ma ovviamente ci dovrà essere la giusta risposta da parte del territorio".

L'attività di "promozione" dei nuovi corsi partirà a brevissimo e sarà inserita nell'azione di orientamento che Palermo condurrà per la propria offerta formativa.

Adesso al Consorzio manca "solo" una nuova governance, ma, assicurano tutti, le nomine sono ormai ad un passo dall'essere formalizzate.