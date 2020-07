Università, nuovi corsi di studio per il consorzio: ecco Architettura, lingue e letterature

L'offerta formativa dell’Università degli Studi di Palermo per l'anno 2020-2021 sarà arricchita di nuovi corsi di studio che verranno attivati nella sede di Agrigento. Si tratta, in particolare, di Architettura e progetto nel costruito e di Lingue e Letterature.

“Il dato degli immatricolati in continua crescita, che ha raggiunto un aumento del 33% rispetto a cinque anni fa, mette in evidenza - ha commentato il rettore Fabrizio Micari - la sempre maggiore attrattività del nostro Ateneo, che lavora con continuità per costruire un'offerta formativa sempre più ampia e competitiva, mettendo in campo azioni di orientamento sempre più efficaci e perseguendo un continuo miglioramento delle qualità dei servizi dedicati ai nostri studenti".